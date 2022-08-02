Американский политик обратился к Байдену, чтобы тот пустил Джоковича соревноваться в США

Американский политик из штата Техас Луи Гомер направил открытое письмо президенту США Джо Байдену, в котором объяснил, почему нужно пустить сербского теннисиста Новака Джоковича на серию турниров в США.

«Новак Джокович преодолел войну и угрозу голода, чтобы стать одним из лучших теннисистов мира, если не лучшим. Тем не менее теперь, похоже, он не сможет преодолеть холодный, бессердечный, злобный, научно забывчивый менталитет администрации Байдена, чтобы конкурировать на турнирах в США в 2022 году. Нынешний мандат на вакцинацию для въезда иностранцев в Соединённые Штаты — это антинаука», — приводит слова Гомера Daily Caller.

Напомним, у Джоковича на данный момент нет возможности отправиться на американскую серию турниров из-за отсутствия прививочного сертификата. Его участие в US Open — 2022 находится под вопросом.