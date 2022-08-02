Маррей прокомментировал сенсационный вылет в первом круге из турнира в Вашингтоне
Поделиться
35-летний британец Энди Маррей прокомментировал вылет из турнира в Вашингтоне (США) в матче первого круга с шведом Микаэлем Имером.
«Очевидно, что я очень разочарован. Думаю, что в первом сете был хороший теннис. После этого уровень тенниса был не очень.
Единственный положительный момент заключается в том, что у меня больше времени для подготовки к турниру в Канаде. Думаю, если бы я мог решить какую-то физическую проблему, которая у меня была в последние пару турниров, то это было бы здорово. Очевидно, мне нужно заняться этим. Условия на предстоящих турнирах сложные», — приводит слова Маррея Tennis Majors.
Встреча первого круга турнира в Вашингтоне завершилась победой Имера в трёх сетах – 7:6 (10:8), 4:6, 6:1.
Комментарии
- 2 августа 2022
-
16:59
-
16:38
-
15:30
-
15:19
-
14:56
-
14:54
-
14:26
-
13:52
-
13:05
-
12:41
-
12:25
-
11:36
-
11:13
-
11:05
-
10:27
-
09:03
-
08:49
-
08:30
-
08:12
-
07:47
-
07:31
-
06:55
-
05:37
-
02:32
-
01:02
- 1 августа 2022
-
23:25
-
22:19
-
22:06
-
21:29
-
20:31
-
20:24
-
19:21
-
18:46
-
18:26
-
15:12
Партнерский контент