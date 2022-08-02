Маррей прокомментировал сенсационный вылет в первом круге из турнира в Вашингтоне

35-летний британец Энди Маррей прокомментировал вылет из турнира в Вашингтоне (США) в матче первого круга с шведом Микаэлем Имером.

«Очевидно, что я очень разочарован. Думаю, что в первом сете был хороший теннис. После этого уровень тенниса был не очень.

Единственный положительный момент заключается в том, что у меня больше времени для подготовки к турниру в Канаде. Думаю, если бы я мог решить какую-то физическую проблему, которая у меня была в последние пару турниров, то это было бы здорово. Очевидно, мне нужно заняться этим. Условия на предстоящих турнирах сложные», — приводит слова Маррея Tennis Majors.

Встреча первого круга турнира в Вашингтоне завершилась победой Имера в трёх сетах – 7:6 (10:8), 4:6, 6:1.