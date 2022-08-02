Маррей рассказал, что ему нужно, чтобы попасть в посев на US Open

Британский теннисист Энди Маррей рассказал, что ему нужно, чтобы попасть в посев на US Open — 2022. Британец находится на 50-й строчке в рейтинге ATP.

«Это всё ещё возможно. Мне просто нужно хорошо работать в Канаде или Цинциннати. Это было бы довольно просто: если бы я вышел в четвертьфинал или полуфинал на одном из турниров, что сейчас не кажется реалистичным после такого поражения. Но чувствую, что, если я буду играть очень хорошо, я могу это сделать. Но, да, мне, безусловно, нужно будет играть лучше, чем сегодня», — приводит слова Маррея Tennis Majors.

Напомним, британец вылетел из турнира в Вашингтоне, проиграв в первом раунде шведу Микаэлю Имеру в трёх сетах – 7:6 (10:8), 4:6, 6:1.

US Open стартует 29 августа в Нью-Йорке (США). Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев.