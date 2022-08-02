Анна Калинская разгромно победила в первом круге турнира WTA-250 в Вашингтоне

23-летняя российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-250 в Вашингтоне (США).



В первом раунде Калинская обыграла представительницу США Мэдисон Бренгл со счётом 6:3, 6:0. Встреча продлилась 1 час 10 минут. Калинская один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10 (60%). На счету её соперницы ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх (33%).



В следующем круге соперницей россиянки станет экс первая ракетка мира Симона Халеп (Румыния), которая ранее победила Кристину Бушкэ (Испания) — 6:3, 7:5.



Призовой фонд женских соревнований в Вашингтоне составляет $ 251 750. Его действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула.