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Анна Калинская разгромно победила в первом круге турнира WTA-250 в Вашингтоне

Анна Калинская разгромно победила в первом круге турнира WTA-250 в Вашингтоне
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23-летняя российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-250 в Вашингтоне (США).

В первом раунде Калинская обыграла представительницу США Мэдисон Бренгл со счётом 6:3, 6:0. Встреча продлилась 1 час 10 минут. Калинская один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10 (60%). На счету её соперницы ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх (33%).

В следующем круге соперницей россиянки станет экс первая ракетка мира Симона Халеп (Румыния), которая ранее победила Кристину Бушкэ (Испания) — 6:3, 7:5.

Призовой фонд женских соревнований в Вашингтоне составляет $ 251 750. Его действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула.

Вашингтон (ж). 1-й круг
02 августа 2022, вторник. 19:05 МСК
Мэдисон Бренгл
61
США
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0  
6 		6  
         
Анна Калинская
71
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Комментарии
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