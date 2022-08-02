204-ю ракетку мира Андрея Мартина временно отстранили от тенниса

204-я ракетка мира словак Андрей Мартин сдал положительный допинг-тест. Лаборатория в Торонто подтвердила наличие в его пробе запрещённого вещества. ITF сообщила Федерации тенниса Словакии о временном отстранении Мартина.
Мартин сдал положительный анализ 7 июня на челленджере в Братиславе. В его пробе было обнаружено запрещённое вещество, относящееся к классу селективных модуляторов андрогеновых рецепторов (SARM).
«С самого раннего возраста родители учили меня быть честным в спорте и в жизни. Я всегда так поступал, и родные и друзья знают меня как человека, осуждающего жульничество и непорядочность. Новость о положительном результате на турнире в Братиславе меня просто шокировала. Однако я категорически не приемлю сознательное употребление запрещённых веществ. Я принимаю только минимум пищевых добавок и ничего не менял последние пять лет.
Я всегда считал, что только честный подход в тренировках и на корте должен определять победителя теннисного матча. Именно поэтому я решительно осуждаю любые запрещённые методы повышения спортивных результатов. Так что ситуация мне совершенно непонятна, особенно с учётом того, что на протяжении карьеры я сдавал десятки тестов и никогда не сомневался, что результат будет отрицательным», — приводит слова Мартина Sportky.sk.
Отметим, что анализ от 17 мая, который Мартин сдал во время квалификации «Ролан Гаррос», был отрицательным.
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