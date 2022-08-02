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Музетти — о спаде: мне помог психолог, с которым я раскрыл некоторые свои стороны

Музетти — о спаде: мне помог психолог, с которым я раскрыл некоторые свои стороны
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Чемпион турнира в Гамбурге (Германия) и 30-я ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти рассказал, как преодолел спад, продолжавшийся с середины прошлого сезона.

«Сложный период, когда пересеклись события в теннисе и личной жизни. Это было время подъёмов и спадов, причём спады длились слишком долго. Я много работал, но результатов было мало: пришлось трудно, но нужно терпение. Мне помог психолог, с которым я раскрыл некоторые свои стороны», — приводит слова итальянца Corriere della Sera.

Также он ответил на вопрос, завидовал ли когда-нибудь успехам Маттео Берреттини и Янника Синнера.

«Никогда. Наоборот, я за них радовался. Они подталкивали меня больше работать, ставить перед собой цели, не останавливаться на достигнутом. Я должен их поблагодарить, что они раньше пришли в тур, я мог оставаться в тени, они позволили мне тихо работать и эмоционально вовлекали в свои победы. И я считаю, что наш пример приносит пользу всему поколению», — добавил Лоренцо.

Напомним, свой первый трофей на уровне АТР Музетти выиграл 24 июля 2022 года. В финале он обыграл Карлоса Алькараса (4-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:4.

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