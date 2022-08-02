Александр Зверев посетил матч Лиги чемпионов с участием Головина

Вторая ракетка мира, олимпийский чемпион 2020 года немецкий теннисист Александр Зверев посетил матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между «Монако» и ПСВ с участием российского футболиста Александра Головина.



«Добро пожаловать, Алекс», — написала пресс-служба французского футбольного клуба в соцсети.

Фото: Официальный «твиттер» «Монако»

Встреча на стадионе «Луи II» в Фонвьей (Монако) закончилась ничьей — 1:1. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 75-й минуте, не отметившись результативными действиями.



Напомним, 7 июня Зверев перенёс операцию на голеностопе, из-за страшного падения в полуфинале «Ролан Гаррос» Александр порвал три боковые связки. Зверев снялся с грядущего турнира в Монреале (Канада), который пройдёт с 7 по 14 августа. На данный момент неизвестно, примет ли Александр участие в US Open – 2022. Соревнования пройдут с 29 августа по 11 сентября. Ранее немец заявлял, что сыграет на мэйджоре только в том случае, если успеет прийти в оптимальную форму. На прошлогоднем US Open Зверев дошёл до полуфинала.