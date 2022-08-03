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Андрей Рублёв стартовал с уверенной победы на турнире в Вашингтоне

Андрей Рублёв стартовал с уверенной победы на турнире в Вашингтоне
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв обыграл Джека Дрэйпера (Великобритания) во втором раунде хардового турнира категории АТР-500 в Вашингтоне (США) со счётом 6:4, 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. На счету Рублёва девять эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 10 (30%). Его соперник пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.

Соперником россиянина в следующем раунде станет победитель матча между Джеком Соком (США) и Максимом Кресси (США).

Призовой фонд турнира в Вашингтоне составляет $ 1 953 285.

Напомним, ранее Рублёв потерпел поражение в парном разряде вместе с белорусом Ильёй Ивашко, уступив в трёх сетах американцу Маккензи Макдональду и голландцу Ботику ван де Зандсхулпу.

Вашингтон (м). 2-й круг
02 августа 2022, вторник. 22:50 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Джек Дрэйпер
81
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
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