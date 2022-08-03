Виктория Азаренко разгромно победила Даяну Ястремскую в первом раунде турнира в Вашингтоне

Экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко вышла во второй раунд хардового турнира категории WTA-250 в Вашингтоне (США), обыграв представительницу Украины Даяну Ястремскую со счётом 6:4, 6:0.



Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. На счету Ястремской один эйс, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти (22%). Азаренко ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11 (55%).



Соперницей Азаренко в следующем раунде станет Тереза Мартинцова (Чехия) или Сиюй Ван (Китай). Матч проходит в эти минуты.



Призовой фонд женских соревнований в Вашингтоне составляет $ 251 750. Его действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула.