Виктория Азаренко разгромно победила Даяну Ястремскую в первом раунде турнира в Вашингтоне
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Экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко вышла во второй раунд хардового турнира категории WTA-250 в Вашингтоне (США), обыграв представительницу Украины Даяну Ястремскую со счётом 6:4, 6:0.
Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. На счету Ястремской один эйс, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти (22%). Азаренко ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11 (55%).
Соперницей Азаренко в следующем раунде станет Тереза Мартинцова (Чехия) или Сиюй Ван (Китай). Матч проходит в эти минуты.
Призовой фонд женских соревнований в Вашингтоне составляет $ 251 750. Его действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула.
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