Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктория Азаренко разгромно победила Даяну Ястремскую в первом раунде турнира в Вашингтоне

Виктория Азаренко разгромно победила Даяну Ястремскую в первом раунде турнира в Вашингтоне
Комментарии

Экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко вышла во второй раунд хардового турнира категории WTA-250 в Вашингтоне (США), обыграв представительницу Украины Даяну Ястремскую со счётом 6:4, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. На счету Ястремской один эйс, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти (22%). Азаренко ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11 (55%).

Соперницей Азаренко в следующем раунде станет Тереза Мартинцова (Чехия) или Сиюй Ван (Китай). Матч проходит в эти минуты.

Призовой фонд женских соревнований в Вашингтоне составляет $ 251 750. Его действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула.

Вашингтон (ж). 1-й круг
02 августа 2022, вторник. 22:45 МСК
Даяна Ястремская
77
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0  
6 		6  
         
Виктория Азаренко
20
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022