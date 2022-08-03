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Вероника Кудерметова пробилась во второй раунд турнира в Сан-Хосе

Вероника Кудерметова пробилась во второй раунд турнира в Сан-Хосе
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Сан-Хосе Стейт Юниверсити Теннис Центр» состоялся матч первого круга турнира WTA-500, в котором сошлись 25-летняя россиянка Вероника Кудерметова (19-е место в рейтинге WTA) и 30-летняя представительница Италии Камила Джорджи (29-е место в рейтинге).

Встреча завершилась победой Кудерметовой в трёх сетах со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 53 минуты.

На счету российской теннисистки четыре подачи навылет, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 11 (45%). У итальянки – пять эйсов, 14 двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи (71%).

В следующем круге соперницей Вероники станет победительница матча между Беатрис Хаддад-Майей (Бразилия) и Клэр Лю (США).

Напомним, на этом же турнире Кудерметова проведёт матч в парном разряде вместе с Чжан Шуай (Китай) с Николь Меликар (США) и Эллен Перес (Австралия). Встреча состоится сегодня, 3 августа.

Сан-Хосе. 1-й круг
02 августа 2022, вторник. 22:25 МСК
Камила Джорджи
29
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 5
7 7 		4 7
         
Вероника Кудерметова
19
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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