Хачанов непросто преодолел барьер второго раунда на турнире в Вашингтоне
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Российский теннисист Карен Хачанов с трудом вышел в третий круг турнира ATP-500 в Вашингтоне (США), одержав волевую победу над представителем Германии Домиником Кёпфером со счётом 6:7(5), 7:5, 6:4.
Продолжительность поединка составила 2 час 46 минут. На счету Хачанова девять эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из 17 (29%). Его оппонент пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок, при этом сумев отметиться лучшей реализацией брейк-пойнтов – 3 из 5 (60%).
В матче за выход в четвертьфинал престижных американских соревнований россиянин сразится с победителем пары Алекс де Минаур (Австралия) – Йосихито Нисиока (Япония).
Призовой фонд турнира в Вашингтоне составляет $ 1 953 285.
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