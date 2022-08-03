Хачанов непросто преодолел барьер второго раунда на турнире в Вашингтоне

Российский теннисист Карен Хачанов с трудом вышел в третий круг турнира ATP-500 в Вашингтоне (США), одержав волевую победу над представителем Германии Домиником Кёпфером со счётом 6:7(5), 7:5, 6:4.

Продолжительность поединка составила 2 час 46 минут. На счету Хачанова девять эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из 17 (29%). Его оппонент пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок, при этом сумев отметиться лучшей реализацией брейк-пойнтов – 3 из 5 (60%).



В матче за выход в четвертьфинал престижных американских соревнований россиянин сразится с победителем пары Алекс де Минаур (Австралия) – Йосихито Нисиока (Япония).



Призовой фонд турнира в Вашингтоне составляет $ 1 953 285.