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Хачанов непросто преодолел барьер второго раунда на турнире в Вашингтоне

Хачанов непросто преодолел барьер второго раунда на турнире в Вашингтоне
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Российский теннисист Карен Хачанов с трудом вышел в третий круг турнира ATP-500 в Вашингтоне (США), одержав волевую победу над представителем Германии Домиником Кёпфером со счётом 6:7(5), 7:5, 6:4.

Продолжительность поединка составила 2 час 46 минут. На счету Хачанова девять эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из 17 (29%). Его оппонент пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок, при этом сумев отметиться лучшей реализацией брейк-пойнтов – 3 из 5 (60%).

В матче за выход в четвертьфинал престижных американских соревнований россиянин сразится с победителем пары Алекс де Минаур (Австралия) – Йосихито Нисиока (Япония).

Призовой фонд турнира в Вашингтоне составляет $ 1 953 285.

Вашингтон (м). 2-й круг
03 августа 2022, среда. 02:25 МСК
Доминик Кёпфер
145
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		5 4
6 3 		7 6
         
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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