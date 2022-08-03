Радукану без сложностей обыграла соотечественницу в первом раунде турнира в Вашингтоне

В Вашингтоне (США) на стадионе «Теннисный центр им. Уильяма Фитцджеральда» состоялся матч первого круга одноимённого турнира, в котором сошлись 26-летняя американка Луиза Чирико (216-е место в рейтинге WTA) и 19-летняя представительница США Эмма Радукану (10-е место в рейтинге).



Встреча завершилась победой Радукану в двух сетах – 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час и 26 минут.



На счету Эммы Радукану три подачи навылет, нет двойных ошибок и 4 из 10 (40%) реализованных брейк-пойнтов. У Чирико – один эйс, восемь двойных ошибок и 1 из 3 (33%) удачных брейк-пойнтов.



В следующем круге соперницей Радукану станет представительница Колумбии Мария-Камила Осорио-Серрано (67-й номер рейтинга).