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Радукану без сложностей обыграла соотечественницу в первом раунде турнира в Вашингтоне

Радукану без сложностей обыграла соотечественницу в первом раунде турнира в Вашингтоне
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Теннисный центр им. Уильяма Фитцджеральда» состоялся матч первого круга одноимённого турнира, в котором сошлись 26-летняя американка Луиза Чирико (216-е место в рейтинге WTA) и 19-летняя представительница США Эмма Радукану (10-е место в рейтинге).

Встреча завершилась победой Радукану в двух сетах – 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час и 26 минут.

На счету Эммы Радукану три подачи навылет, нет двойных ошибок и 4 из 10 (40%) реализованных брейк-пойнтов. У Чирико – один эйс, восемь двойных ошибок и 1 из 3 (33%) удачных брейк-пойнтов.

В следующем круге соперницей Радукану станет представительница Колумбии Мария-Камила Осорио-Серрано (67-й номер рейтинга).

Вашингтон (ж). 1-й круг
03 августа 2022, среда. 03:35 МСК
Луиза Чирико
216
США
Луиза Чирико
Л. Чирико
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Эмма Радукану
10
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Комментарии
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