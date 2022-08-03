Осака с трёхсетовой победы стартовала на соревнованиях в Сан-Хосе

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Сан-Хосе Стейт Юниверсити Теннис Центр» состоялся матч первого раунда турнира WTA-500, в котором сошлись 24-летняя японка Наоми Осака (41-е место в рейтинге WTA) и 19-летнея представительница Китая Чжэн Циньвэнь (51-е место в рейтинге).



Поединок завершился победой Осаки в трёх сетах со счётом 6:4, 3:6, 6:1. Продолжительность игры составила 2 часа 3 минуты.



На счету японской теннисистки 11 подач навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 6 (50%). У её соперницы – три эйса, 7 двойных ошибок и лишь 1 реализованный брейк-пойнт из восьми (13%).



В следующем круге Наоми сразится с победительницей пары Кори Гауфф (США) – Ангелина Калинина (Украина).



Отметим, что Осака проводила свой первый матч с мая 2022 года.