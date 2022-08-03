Азаренко осудила решение Уимблдона запретить россиянам и белорусам участвовать в турнире

Бывшая первая ракетка мира, белоруска Виктория Азаренко после победы над Даяной Ястремской в матче первого круга турнира в Сан-Хосе прокомментировала решение Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам сыграть на Уимблдоне-2022.

«Я вхожу в Совет игроков, поэтому не могу полностью выключиться из этой ситуации. Я очень серьёзно отношусь к этой части своей работы. Я думаю, что то, что люди упустили здесь, было большой возможностью показать, как спорт может объединять. Я считаю, что мы упустили эту возможность, но я надеюсь, что мы все ещё сможем показать её», — приводит слова белорусской теннисистки Tennis.com.

Напомним, что 20 апреля стало известно о том, что игроков из России и Беларуси не допустят на Уимблдон. В связи с этим ATP и WTA лишили травяной «Шлем» рейтинговых очков.