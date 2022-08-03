Гауфф без проблем обыграла Калинину в первом круге турнира в Сан-Хосе
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Сан-Хосе Стейт Юниверсити Теннис Центр» состоялся матч первого круга одноимённого турнира, в котором сошлись 25-летняя украинка Ангелина Калинина (52-е место в рейтинге WTA) и 18-летняя представительница США Кори Гауфф (11-е место в рейтинге).
Встреча завершилась победой Гауфф в двух сетах – 6:1, 6:0. Продолжительность матча составила 54 минуты.
На счету украинской теннисистки нет подач навылет, четыре двойные ошибки и нет реализованных брейк-пойнтов. У Гауфф – шесть эйсов, четыре двойные ошибки и 5 из 7 (71%) удачных брейк-пойнтов.
В следующем круге соперницей Гауфф станет представительница Японии Наоми Осака (41-й номер рейтинга). Она, в свою очередь, обыграла Чжэн Циньвэнь из Китая (51-й номер рейтинга).
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