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Гауфф без проблем обыграла Калинину в первом круге турнира в Сан-Хосе

Гауфф без проблем обыграла Калинину в первом круге турнира в Сан-Хосе
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Сан-Хосе Стейт Юниверсити Теннис Центр» состоялся матч первого круга одноимённого турнира, в котором сошлись 25-летняя украинка Ангелина Калинина (52-е место в рейтинге WTA) и 18-летняя представительница США Кори Гауфф (11-е место в рейтинге).

Встреча завершилась победой Гауфф в двух сетах – 6:1, 6:0. Продолжительность матча составила 54 минуты.

На счету украинской теннисистки нет подач навылет, четыре двойные ошибки и нет реализованных брейк-пойнтов. У Гауфф – шесть эйсов, четыре двойные ошибки и 5 из 7 (71%) удачных брейк-пойнтов.

В следующем круге соперницей Гауфф станет представительница Японии Наоми Осака (41-й номер рейтинга). Она, в свою очередь, обыграла Чжэн Циньвэнь из Китая (51-й номер рейтинга).

Сан-Хосе. 1-й круг
03 августа 2022, среда. 05:45 МСК
Кори Гауфф
11
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		0  
         
Ангелина Калинина
52
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Комментарии
Новости. Теннис
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