Кирьос — о сезоне-2022: если бы на Уимблдоне были очки, я был бы в топ-15 или топ-20

Финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос после победы в первом круге турнира в Вашингтоне над Маркосом Гироном высказался о своём текущем сезоне.

«У меня отличный год. Думаю, что если бы на Уимблдоне были очки, то я был бы где-то в топ-15, топ-20 в мире. Я определённо чувствую, что играю в теннис уровня если не топ-5, то топ-10 на данный момент.

Я чувствую, что финал «Большого шлема» не так часто выпадает на долю нас, обычных игроков. Очевидно, что Федерер, Надаль, Джокович сыграли тонну финалов турниров «Большого шлема», но для меня это было похоже на золотую возможность. Иду только вверх. Существует так много вещей, которые я бы сделал по-другому, но думаю, теперь, когда я переварил этот матч, делаю всё правильно, чтобы снова поставить себя в такое положение. Я думаю, что сделаю это, и вся моя команда помогает мне достичь этой цели.

Полагаю, мы все знаем, что теперь это возможно. Мы с командой не думали, что возможно бороться за титулы «Большого шлема», но теперь это стало реальностью. Я думаю только о мотивации, и мы на одной волне», — цитирует слова австралийца Tennis.com.

Напомним, на прошедшем Уимблдоне Кирьос впервые в карьере дошёл до решающей стадии турнира, где уступил сербу Новаку Джоковичу. Сегодня, 3 августа, Ник сыграл свой первый поединок после травяного «Шлема» на соревнованиях в Вашингтоне, сумев переиграть американца Маркоса Гирона. 27-летний уроженец Канберры располагается на данный момент лишь на 63-й строчке мужского мирового рейтинга.