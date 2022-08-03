Андрей Рублёв прокомментировал победу во втором круге турнира в Вашингтоне

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над представителем Великобритании Джеком Дрэйпером во втором круге хардового турнира в Вашингтоне (США). Рублёв обыграл Дрэйпера, занимающего 81-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:4, 6:2.

«Откровенно говоря, это был тяжёлый матч. Я думал, что, скорее всего, проиграю матч. У меня было такое чувство, поскольку в Мадриде он едва не победил меня.

Сегодня я просто вышел на корт, чтобы выложиться на все сто. Я ещё в самом начале сказал, что, возможно, скорее всего, я проиграю матч. Но в итоге я доволен, что мне удалось победить в двух сетах», — приводит слова россиянина пресс-служба ATP.

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