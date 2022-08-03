Эмма Радукану прокомментировала победу в первом матче под руководством Дмитрия Турсунова

Чемпионка US Open 2021 года 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала победу в первом круге хардового турнира в Вашингтоне (США). Радукану, являющаяся 10-й ракеткой мира, обыграла 216-го номера рейтинга WTA Луизу Чирико (США) со счётом 6:4, 6:2. Это был первый матч Эммы под руководством бывшего российского теннисиста, а ныне тренера Дмитрия Турсунова.

«Определённо приятно одержать победу здесь, в Вашингтоне. Я не так много играла после Уимблдона, вообще не так много матчей провела в этом году. Очень приятно просто выйти на корт.

Я считаю, что играть в первом раунде всегда довольно сложно. Когда ты не так заточен на матчи, некоторые мелочи не всегда удаётся сделать правильно. Просто важно сохранять спокойствие», — приводит слова Радукану пресс-служба WTA.

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