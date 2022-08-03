Кори Гауфф рассказала, как восприняла поражение от Иги Свёнтек в финале «Ролан Гаррос»

11-я ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о поражении от лидера рейтинга WTA польки Иги Свёнтек в финале Открытого чемпионата Франции 2022 года. Гауфф проиграла Свёнтек со счётом 1:6, 3:6.
«Ослабил ли давление выход в финал? Определённо, да. Но это же сделало меня ещё более голодной до успеха.
Мне нравится Ига, но я смотрела, как она поднимает трофей на церемонии, и сказала себе, что хочу запомнить этот момент, чтобы работать ещё усерднее и в следующий раз самой поднять этот трофей.
Так что да, это меня расслабило, но определённо заставило хотеть большего. Раньше я думала, что и так этого хочу, но, увидев это воочию, захотела ещё больше», — приводит слова американки пресс-служба WTA.
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