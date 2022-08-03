18-летняя Кори Гауфф высказалась о каминг-ауте Дарьи Касаткиной

11-я ракетка мира, 18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о каминг-ауте 12-го номера рейтинга WTA Дарьи Касаткиной. Ранее Касаткина призналась в нетрадиционной ориентации.

«Мне кажется, ей это было действительно страшно сделать, она ведь из страны, которая не так открыта в этом вопросе, как мы в США. Я просто очень рада за неё и желаю ей всего наилучшего.

Могу только представить, скольких людей она вдохновила этим. Я считаю, что именно поэтому важно высказываться о таких вещах. Так что я просто очень рада за неё. Надеюсь, что ситуация улучшится, и надеюсь, что это вызовет обсуждения в её стране», — приводит слова Гауфф пресс-служба WTA.

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