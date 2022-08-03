Ник Кирьос за 59 минут обыграл Гирона и прошёл во второй круг турнира в Вашингтоне

Австралийский теннисист Ник Кирьос одержал победу в матче первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США) с американцем Маркосом Гироном.

Кирьос одержал победу со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 59 минут. На счету Гирона четыре эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта при одном заработанном. Кирьос 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Во втором круге австралиец встретится с американцем Томми Полом, который только начнёт свой путь на турнире.

Призовой фонд турнира составил $ 1 953 285. Турнир стартовал 1 августа, а завершится 7 августа. Действующим победителем турнира является американец Маккензи Макдональд.