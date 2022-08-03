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Ник Кирьос за 59 минут обыграл Гирона и прошёл во второй круг турнира в Вашингтоне

Ник Кирьос за 59 минут обыграл Гирона и прошёл во второй круг турнира в Вашингтоне
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Австралийский теннисист Ник Кирьос одержал победу в матче первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США) с американцем Маркосом Гироном.

Кирьос одержал победу со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 59 минут. На счету Гирона четыре эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта при одном заработанном. Кирьос 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Во втором круге австралиец встретится с американцем Томми Полом, который только начнёт свой путь на турнире.

Призовой фонд турнира составил $ 1 953 285. Турнир стартовал 1 августа, а завершится 7 августа. Действующим победителем турнира является американец Маккензи Макдональд.

Вашингтон (м). 1-й круг
03 августа 2022, среда. 02:10 МСК
Ник Кирьос
63
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Маркос Гирон
53
США
Маркос Гирон
М. Гирон
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