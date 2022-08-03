Андрей Рублёв выразил уверенность в том, что теннис может существовать вне политики

Российский теннисист Андрей Рублёв порассуждал на тему политики в спорте и выразил мнение о том, что теннис может обойтись без политики.

«Я думаю, что политика всегда была в спорте. Все это знают. Но я верю, что, будучи единым и делая хорошие вещи для мира, теннис может быть примером. Может быть, за этим последуют другие виды спорта и в целом однажды спорт перестанет быть связанным с политикой.

Считаю, что теннис может обойтись без политики, потому что теннис — это то, что является независимым. Я думаю, что это один из немногих видов спорта, который независим от остальных видов. У нас есть игроки со всего мира. Мы играем в каждой стране. Мы путешествуем по всему миру. Я думаю, что у тенниса есть хорошие шансы оказаться вне политики», — приводит слова Рублёва Sportskeeda.

Напомним, Андрей Рублёв, как и другие теннисисты из России и Беларуси, был вынужден пропустить Уимблдон-2022 из-за ситуации на Украине.