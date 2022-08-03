Джон Макинрой рассказал, почему ему обидно из-за противостояния Джокович — Надаль

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой заявил, что ему обидно, что 21-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович и 22-кратный победитель мэйджоров Рафаэль Надаль играли между собой целых 59 раз. Макинрой и 11-кратный победитель ТБШ швед Бьорн Борг, которые были друг для друга принципиальными соперниками, сыграли друг с другом всего 14 матчей.

Макинроя спросили, было бы лучше для его карьеры, если бы он чаще играл с Боргом.

«Разумеется. Это было бы лучше для меня и игры. А так получилась огромная дыра.

Новак Джокович и Надаль сыграли уже 59 раз, и это просто сумасшедшее количество. Борг и я сыграли только 14 матчей. Это чертовски обидно», — приводит слова Макинроя Daily Express.

Счёт в противостоянии Джокович — Надаль — 30-29, Макинрой — Борг — 7-7.

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