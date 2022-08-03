Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану назвала факультет Хогвартса, на котором училась бы

Эмма Радукану назвала факультет Хогвартса, на котором училась бы
Комментарии

Чемпионка US Open 2021 года 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану назвала факультет Хогвартса, на котором училась бы. Хогвартс — международное учебное заведение волшебников из вымышленной вселенной Гарри Поттера, описанной британской писательницей Джоан Роулинг.

«Конечно, Слизерин. Почему? У них, скажем так, не лучшая репутация, но, по-моему, они очень крутые. В каком-то смысле они очень жестокие, но… Не знаю. В них есть какая-то загадка. И мне это нравится», — сказала Радукану на пресс-конференции.

«Я был уверен, что ты выберешь Когтевран. Тебе нравится учиться, ты сильна в этом», — заметил журналист.

«Да», — ответила Эмма.

Самая раскрученная теннисистка будет работать с россиянином. Британка не боится хейта? Самая раскрученная теннисистка будет работать с россиянином. Британка не боится хейта?

Также посмотрите видео, как Мария Шарапова тренируется через месяц после родов:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022