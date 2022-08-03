Эмма Радукану назвала факультет Хогвартса, на котором училась бы
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Чемпионка US Open 2021 года 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану назвала факультет Хогвартса, на котором училась бы. Хогвартс — международное учебное заведение волшебников из вымышленной вселенной Гарри Поттера, описанной британской писательницей Джоан Роулинг.
«Конечно, Слизерин. Почему? У них, скажем так, не лучшая репутация, но, по-моему, они очень крутые. В каком-то смысле они очень жестокие, но… Не знаю. В них есть какая-то загадка. И мне это нравится», — сказала Радукану на пресс-конференции.
«Я был уверен, что ты выберешь Когтевран. Тебе нравится учиться, ты сильна в этом», — заметил журналист.
«Да», — ответила Эмма.
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