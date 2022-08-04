Даниил Медведев — Ринки Хидзиката: текстовая онлайн-трансляция матча в Лос-Кабосе

В ночь с 3 на 4 августа мск первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет матч второго круга на хардовом турнире в Лос-Кабосе (Мексика). Медведев был освобождён от матчей первого раунда, поэтому ему предстоит дебют на турнире. Соперником российского теннисиста будет представитель Австралии Ринки Хидзиката, занимающий 224-е место в рейтинге ATP. Матч начнётся не ранее 4:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Ринки Хидзиката на турнире в Лос-Кабосе.
В первом круге Ринки Хидзиката обыграл 1545-ю ракетку мира мексиканца Родриго Пачеко Мендеса. Австралиец выиграл первый сет со счётом 6:3, а во второй партии мексиканец отказался от продолжения борьбы при счёте 4:0 в пользу соперника.
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