Кирьос — о взаимодействии с болельщиками: это классный опыт для тех, кто платит деньги

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о взаимодействии с болельщиками во время игр.

«Я думаю, что это классный опыт для тех, кто платит деньги. Здорово прийти посмотреть теннис и вернуться домой с этим классным воспоминанием.

Если это ребёнок или пожилая женщина, как сегодня, то я думаю, что это довольно круто. Я хотел бы, чтобы у меня был такой опыт, когда я смотрел теннисные матчи», — приводит слова Кирьоса ATP.

На турнире в Вашингтоне в 2019 году, который оказался победным для Кирьоса, австралиец часто обращался к фанатам на трибунах, куда и где ему подавать. В этом году Ник повторил эту, как оказалось, эффективную стратегию во время матча первого круга с американцем Маркосом Гироном. Отметим, что австралиец одержал победу со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 59 минут.