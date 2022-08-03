Радукану — о защите титула US Open: чувствую себя мудрее и с нетерпением жду любого исхода

Британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, что чувствует перед потенциальной защитой титула US Open.

«Теперь я чувствую себя мудрее, чем сразу после прошлого Открытого чемпионата США и начала года. Я знаю, что, будучи победительницей Открытого чемпионата США, я каким-то образом вернусь туда, к титулу.

Может быть, это займёт много времени, но да, я просто действительно, знаете, принимаю это и с нетерпением жду любого исхода.

Я на 100% согласна, если нужно, начать всё сначала, честно говоря. Например, если мой рейтинг резко упадёт до 1000 или что-то в этом роде, то мне всё равно», — приводит слова Радукану Sportskeeda.

Радукану занимает 10-ю строчку в рейтинге WTA. На US Open – 2021 она в финале обыграла канадку Лейлу Фернандес.