Радукану — о защите титула US Open: чувствую себя мудрее и с нетерпением жду любого исхода
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Британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, что чувствует перед потенциальной защитой титула US Open.
«Теперь я чувствую себя мудрее, чем сразу после прошлого Открытого чемпионата США и начала года. Я знаю, что, будучи победительницей Открытого чемпионата США, я каким-то образом вернусь туда, к титулу.
Может быть, это займёт много времени, но да, я просто действительно, знаете, принимаю это и с нетерпением жду любого исхода.
Я на 100% согласна, если нужно, начать всё сначала, честно говоря. Например, если мой рейтинг резко упадёт до 1000 или что-то в этом роде, то мне всё равно», — приводит слова Радукану Sportskeeda.
Радукану занимает 10-ю строчку в рейтинге WTA. На US Open – 2021 она в финале обыграла канадку Лейлу Фернандес.
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