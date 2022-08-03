Американский медик обвинил в эгоизме Новака Джоковича, который не хочет прививаться

Джонатан Райнер, профессор медицины и хирургии в Университете Джорджа Вашингтона, заявил, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, не желающий прививаться от коронавируса, является эгоистом. Джокович уже пропустил Australian Open в январе и рискует не сыграть на US Open в конце августа — начале сентября.

«Когда я смотрю на кого-то вроде Джоковича, на того, кто заработал сотни миллионов долларов, играя в теннис, кто проживает невероятно счастливую жизнь, я смотрю на него как на своего рода символ общественной ответственности. Несмотря на то что я действительно считаю, что он должен играть в Соединённых Штатах, я также считаю, что он неправильно поступил в самый мрачный момент пандемии. Когда он действительно должен был стать примером, он не смог этого сделать. То, что он сделал на самом деле, было проявлением эгоизма, вот как это было прошлой зимой. Чистый эгоизм.

Послушайте, я считаю, что Джокович подаёт плохой пример. Я по-прежнему считаю, что ему следует сделать прививку для собственной защиты, а его опасения по поводу безопасности вакцин я считаю необоснованными. Вакцины чрезвычайно безопасны, и риск для здоровья спортсмена гораздо выше от самого вируса, чем от любой потенциальной вакцины», — приводит слова медика Sportskeeda, ссылаясь на подкаст Патрика Макинроя.

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