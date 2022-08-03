«Продолжай смотреть...» 21-летняя Анастасия Потапова выложила фотографии с ярким макияжем

48-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографии с ярким макияжем.
«Продолжай смотреть...» — подписала снимки Потапова.
Фото: из личного архива анастасии потаповой
Фото: из личного архива анастасии потаповой
Напомним, в минувшие выходные Анастасия Потапова не сумела завоевать титул на турнире категории WTA-250 в Праге (Чехия). Российская спортсменка потерпела разгромное поражение от представительницы Чехии Мари Боузковой со счётом 0:6, 3:6. Это был второй финал Потаповой на уровне WTA в текущем сезоне. В конце апреля Анастасия завоевала дебютный титул в Стамбуле (Турция), в финальном матче обыграв соотечественницу Веронику Кудерметову.
Мария Шарапова тренируется через месяц после родов:
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