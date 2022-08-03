Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своей кампании по охране психического здоровья спортсменов.
«Я придумал это во время локдауна в 2020 году, я хотел инициировать диалог о том, как люди справляются с проблемами, чтобы показать всем, что можно говорить о трудных вещах, с которыми вы сталкиваетесь. 2020 год был началом трудного времени для многих, многих людей.
Чувствую, что недостаточное количество людей говорят об этой теме, происходят некоторые разговоры, но их недостаточно, и именно поэтому я хотел использовать платформу, чтобы попытаться повысить осведомлённость и заставить больше людей говорить о проблемах.
Я стремлюсь строить проект на долгие годы, думаю, что очень важно продолжать повышать осведомлённость о психическом здоровье любым способом, это то, что я хочу продолжать делать. У меня есть желание построить что-то, что может помочь другим людям», — сказал Янник в интервью Monte Carlo Masters.
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