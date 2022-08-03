Карацев не сумел выйти в третий круг турнира в Вашингтоне, проиграв Имеру
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Российский теннисист Аслан Карацев не сумел выйти в третий круг турнира категории АТР-500, который проходит в Вашингтоне (США). В матче второго круга 15-й сеяный Карацев потерпел поражение от представителя Швеции Микаэля Имера со счётом 4:6, 6:4, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты.
Карацев трижды подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Имер подал один эйс, семь раз ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал Имер сыграет с финном Эмилем Руусувуори, который в матче второго круга нанёс поражение второму сеяному, поляку Хуберту Хуркачу, со счётом 6:4, 7:6 (7:3).
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