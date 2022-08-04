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Касаткина вышла в третий круг турнира в Сан-Хосе

Касаткина вышла в третий круг турнира в Сан-Хосе
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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира WTA-500 в Сан-Хосе (США). Представительница России в матче второго круга обыграла американку Тэйлор Таунсенд. Матч закончился со счётом 6:4, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. 12-я ракетка мира Касаткина выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Её соперница, занимающая 316-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

Следующей соперницей Касаткиной станет победительница матча Кэролайн Доулхайд (США) — Арина Соболенко (Беларусь).

Призовой фонд соревнований в Сан-Хосе превышает $ 750 тыс.

Сан-Хосе. 2-й круг
03 августа 2022, среда. 23:05 МСК
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		0  
         
Тэйлор Таунсенд
316
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
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