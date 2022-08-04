Касаткина вышла в третий круг турнира в Сан-Хосе

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира WTA-500 в Сан-Хосе (США). Представительница России в матче второго круга обыграла американку Тэйлор Таунсенд. Матч закончился со счётом 6:4, 6:0.



Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. 12-я ракетка мира Касаткина выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Её соперница, занимающая 316-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх.



Следующей соперницей Касаткиной станет победительница матча Кэролайн Доулхайд (США) — Арина Соболенко (Беларусь).

Призовой фонд соревнований в Сан-Хосе превышает $ 750 тыс.