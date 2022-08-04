Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Калинская вышла в третий круг турнира в Вашингтоне на отказе Халеп

Калинская вышла в третий круг турнира в Вашингтоне на отказе Халеп
Комментарии

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA-250 в Вашингтоне (США). В матче второго круга она встретилась с экс первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп. Во втором сете Халеп решила отказаться от продолжения борьбы. На тот момент счёт был 7:5, 2:0 в пользу Калинской.

Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. Калинская, занимающая 71-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. Её соперница, являющаяся 16-й ракеткой мира, дважды подала навылет, допустила пять ошибок на подаче и реализовала два брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Калинской станет победительница матча Чжу Линь (Китай) — Кайя Канепи (Эстония).

Вашингтон (ж). 2-й круг
03 августа 2022, среда. 23:20 МСК
Симона Халеп
16
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
5 		0  
7 		2  
         
Анна Калинская
71
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022