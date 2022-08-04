Калинская вышла в третий круг турнира в Вашингтоне на отказе Халеп

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA-250 в Вашингтоне (США). В матче второго круга она встретилась с экс первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп. Во втором сете Халеп решила отказаться от продолжения борьбы. На тот момент счёт был 7:5, 2:0 в пользу Калинской.



Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. Калинская, занимающая 71-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. Её соперница, являющаяся 16-й ракеткой мира, дважды подала навылет, допустила пять ошибок на подаче и реализовала два брейк-пойнта из семи.



Следующей соперницей Калинской станет победительница матча Чжу Линь (Китай) — Кайя Канепи (Эстония).