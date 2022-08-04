Калинская вышла в третий круг турнира в Вашингтоне на отказе Халеп
Поделиться
Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA-250 в Вашингтоне (США). В матче второго круга она встретилась с экс первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп. Во втором сете Халеп решила отказаться от продолжения борьбы. На тот момент счёт был 7:5, 2:0 в пользу Калинской.
Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. Калинская, занимающая 71-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. Её соперница, являющаяся 16-й ракеткой мира, дважды подала навылет, допустила пять ошибок на подаче и реализовала два брейк-пойнта из семи.
Следующей соперницей Калинской станет победительница матча Чжу Линь (Китай) — Кайя Канепи (Эстония).
Комментарии
- 4 августа 2022
-
00:45
-
00:26
- 3 августа 2022
-
21:52
-
15:37
-
15:10
-
14:42
-
14:40
-
12:36
-
12:00
-
11:59
-
11:50
-
11:24
-
10:22
-
10:05
-
09:32
-
09:24
-
09:11
-
09:07
-
08:45
-
08:40
-
08:28
-
08:14
-
07:50
-
07:25
-
06:48
-
06:09
-
05:48
-
05:36
-
05:27
-
01:21
-
00:23
-
00:20
- 2 августа 2022
-
23:54
-
23:10
-
22:36
Партнерский контент