Бадоса не без проблем прошла в третий круг турнира в Сан-Хосе
Поделиться
В Сан-Хосе (США) на стадионе «Сан-Хосе Стейт Юниверсити Теннис Центр» состоялся матч первого круга одноимённого турнира, в котором сошлись 21-летняя американка Элизабет Мандлик (240-е место в рейтинге WTA) и 24-летняя представительница Испании Паула Бадоса (4-е место в рейтинге).
Встреча завершилась победой Бадосы в трёх сетах – 6:2, 5:7, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 2 часа и 31 минуту.
На счету испанской теннисистки семь подач навылет, столько же двойных ошибок и 6 из 5 реализованных брейк-пойнтов (40%). У Мандлик – три эйса, девять двойных ошибок и 5 из 6 (83%) удачных брейк-пойнтов.
В следующем круге соперницей Бадосы станет победительница пары Наоми Осака (41-й номер рейтинга) – Кори Гауфф (11-й номер рейтинга).
Комментарии
- 4 августа 2022
-
06:00
-
05:36
-
05:27
-
04:58
-
01:59
-
01:30
-
00:45
-
00:26
- 3 августа 2022
-
21:52
-
15:37
-
15:10
-
14:42
-
14:40
-
12:36
-
12:00
-
11:59
-
11:50
-
11:24
-
10:22
-
10:05
-
09:32
-
09:24
-
09:11
-
09:07
-
08:45
-
08:40
-
08:28
-
08:14
-
07:50
-
07:25
-
06:48
-
06:09
-
05:48
-
05:36
-
05:27
Партнерский контент