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Бадоса не без проблем прошла в третий круг турнира в Сан-Хосе

Бадоса не без проблем прошла в третий круг турнира в Сан-Хосе
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Сан-Хосе Стейт Юниверсити Теннис Центр» состоялся матч первого круга одноимённого турнира, в котором сошлись 21-летняя американка Элизабет Мандлик (240-е место в рейтинге WTA) и 24-летняя представительница Испании Паула Бадоса (4-е место в рейтинге).

Встреча завершилась победой Бадосы в трёх сетах – 6:2, 5:7, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 2 часа и 31 минуту.

На счету испанской теннисистки семь подач навылет, столько же двойных ошибок и 6 из 5 реализованных брейк-пойнтов (40%). У Мандлик – три эйса, девять двойных ошибок и 5 из 6 (83%) удачных брейк-пойнтов.

В следующем круге соперницей Бадосы станет победительница пары Наоми Осака (41-й номер рейтинга) – Кори Гауфф (11-й номер рейтинга).

Сан-Хосе. 2-й круг
04 августа 2022, четверг. 02:40 МСК
Элизабет Мандлик
240
США
Элизабет Мандлик
Э. Мандлик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 6 5
6 		5 7 7
         
Паула Бадоса
4
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
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Новости. Теннис
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