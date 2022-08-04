Бадоса не без проблем прошла в третий круг турнира в Сан-Хосе

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Сан-Хосе Стейт Юниверсити Теннис Центр» состоялся матч первого круга одноимённого турнира, в котором сошлись 21-летняя американка Элизабет Мандлик (240-е место в рейтинге WTA) и 24-летняя представительница Испании Паула Бадоса (4-е место в рейтинге).



Встреча завершилась победой Бадосы в трёх сетах – 6:2, 5:7, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 2 часа и 31 минуту.



На счету испанской теннисистки семь подач навылет, столько же двойных ошибок и 6 из 5 реализованных брейк-пойнтов (40%). У Мандлик – три эйса, девять двойных ошибок и 5 из 6 (83%) удачных брейк-пойнтов.



В следующем круге соперницей Бадосы станет победительница пары Наоми Осака (41-й номер рейтинга) – Кори Гауфф (11-й номер рейтинга).