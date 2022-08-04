Кирьос победил Пола во втором круге турнира в Вашингтоне

В Вашингтоне (США) на стадионе «Теннисный центр им. Уильяма Фитцджеральда» состоялся матч первого круга одноимённого турнира, в котором сошлись 25-летний американец Томми Пол (34-е место в рейтинге ATP) и 27-летний представитель Австралии Ник Кирьос (63-е место в рейтинге).



Встреча завершилась победой Кирьоса в двух сетах – 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час и 26 минут.



На счету Кирьоса 15 подач навылет, шесть двойных ошибок и 2из 3 (67%) реализованных брейк-пойнтов. У Пола – девять эйсов, три двойные ошибки и нет удачных брейк-пойнтов.



В следующем круге соперником Кирьоса станет представитель другой США Райлли Опелка (17-е место в рейтинге). Опелка в своём матче победил Дениса Кудлу в трёх сетах со счётом 6:7 (8:6), 6:4, 6:4.