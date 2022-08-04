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Кирьос победил Пола во втором круге турнира в Вашингтоне

Кирьос победил Пола во втором круге турнира в Вашингтоне
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Теннисный центр им. Уильяма Фитцджеральда» состоялся матч первого круга одноимённого турнира, в котором сошлись 25-летний американец Томми Пол (34-е место в рейтинге ATP) и 27-летний представитель Австралии Ник Кирьос (63-е место в рейтинге).

Встреча завершилась победой Кирьоса в двух сетах – 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час и 26 минут.

На счету Кирьоса 15 подач навылет, шесть двойных ошибок и 2из 3 (67%) реализованных брейк-пойнтов. У Пола – девять эйсов, три двойные ошибки и нет удачных брейк-пойнтов.

В следующем круге соперником Кирьоса станет представитель другой США Райлли Опелка (17-е место в рейтинге). Опелка в своём матче победил Дениса Кудлу в трёх сетах со счётом 6:7 (8:6), 6:4, 6:4.

Вашингтон (м). 2-й круг
04 августа 2022, четверг. 04:00 МСК
Томми Пол
34
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Ник Кирьос
63
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
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