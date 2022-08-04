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Оже-Альяссим пробился в четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе

Оже-Альяссим пробился в четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе
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В Лос-Кабосе (Мексика) на стадионе « Дельмар Интернешнл Скул» состоялся поединок первого раунда одноимённого турнира категории ATP-250, в котором сошлись 21-летний канадец Феликс-Оже-Альссим (10-е место в рейтинге ATP) и 23-летний хозяин кортов Алекс Эрнандес (521-е место в рейтинге).

Игра завершилась победой победой Оже-Альяссима в двух сетах – 6:3, 7:5. Её продолжительность составила ровно 2 часа.

На счету Оже-Альяссима 15 подач навылет, шесть двойных ошибок и 4 из 7 (57%) реализованных брейк-пойнтов. У его соперника – ноль эйсов, три двойные ошибки и 2 из 7 (29%) реализованных брейк-пойнтов.

В следующем раунде оппонентом канадского теннисиста станет лучший спортсмен из пары Танаси Коккинакис (Австралия) – Стив Джонсон (США). Стоит отметить, что для Феликса нынешний розыгрыш соревнований является дебютным.

Лос-Кабос. 2-й круг
04 августа 2022, четверг. 03:10 МСК
Алекс Эрнандес
521
Мексика
Алекс Эрнандес
А. Эрнандес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Феликс Оже-Альяссим
9
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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