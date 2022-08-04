Дарья Касаткина рассказала, как российские и западные болельщики восприняли её каминг-аут
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12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о реакции фанатов на её каминг-аут. Ранее 25-летняя Касаткина призналась в нетрадиционной ориентации.
По словам спортсменки, она получила позитивне сообщения как от западных, так и от российских болельщиков.
«Я не знаю, как работают фильтры в социальных сетях. Но я услышала очень хорошие вещи. Причём не только с Запада, но и от людей из моей страны.
Я очень рада этому. Это было хорошо не только для меня, но и помогло другим людям. Это здорово, и я чувствую себя прекрасно. Я довольна этим и собой, и это самое главное», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.
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