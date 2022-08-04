Анисимова поделилась эмоциями после победы над Плишковой

Американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась эмоциями после победы над чешкой Каролиной Плишковой на турнире в Сан-Хосе. Матч завершился со счётом (3:6, 7:5, 6:1)



«Я очень рада сегодняшней победе. В первом и втором сетах я сильно нервничала. Последние пару дней у меня было много стресса, и думаю, что это повлияло на игру. Сейчас же я просто счастлива, что смогла изменить ситуацию, потому что год назад не думаю, что смогла бы», — приводит слова Анисимовой пресс-служба WTA.



Напомним, на Уимблдонском турнире 2022 года Аманда Анисимова дошла до четвертьфинальной стадии, где проиграла двукратной чемпионке турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира румынке Симоне Халеп. До этого она обыграла таких спортсменок, как Юань Юэ (Китай), Лорен Дэвис (США), Кори Гауфф (США) и Армони Тан (Франция). Победу на турнире одержала представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале обыграла Онс Жабер из Туниса.