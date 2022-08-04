Победа над Хидзикатой стала 250-й для Медведева в карьере

Российский теннисист Даниил Медведев одержал 250-ю победу на профессиональном уровне, сообщает Tennis.com.

Этого результата первой ракетке мира удалось достичь благодаря выходу в четвертьфинал турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Напомним, 26-летний уроженец Москвы в матче 1/8 финала мексиканских соревнований в двух сетах переиграл хозяина кортов Ринки Хидзикату, который занимает лишь 224-е место в мировом табеле о рангах – 6:4, 6:3.

Стоит отметить, что россиянин стал лишь седьмым теннисистом, родившемся в 1990-х и позже, а также вторым игроком 1995 года рождения и позже, достигшим этого показателя.

На данный момент Даниил проводит уже 11-ю неделю в ранге первой ракетки мира. Впервые на вершину рейтинга ATP Медведев поднялся 28 февраля 2022 года.