Даниил Медведев прокомментировал победу и выход в четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу в матче второго круга хардового турнира в Лос-Кабосе. Медведев обыграл 224-ю ракетку мира австралийца Ринки Хидзикату со счётом 6:4, 6:3 и вышел в четвертьфинал.

«Не так легко играть после небольшой паузы, особенно если это первый матч на харде за долгое время, после турнира в Майами. Ощущения были не так уж плохи. Я мог бы чаще делать брейк, но, когда побеждаешь, всё в порядке. Мне следует так играть в следующих матчах», — приводит слова Даниила Медведева пресс-служба ATP.

В четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе соперником Даниила Медведева станет литовский теннисист Ричардас Беранкис.

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