Виктория Азаренко показала фотографии со своим пятилетним сыном из Вашингтона

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала свежие фотографии в своих социальных сетях. Спортсменка показала снимки со своим пятилетним сыном Лео. Фотографии сделаны в Вашингтоне (США).
Фото: из личного архива виктории азаренко
Фото: из личного архива виктории азаренко
19 декабря 2016 года Виктория Азаренко родила сына Лео от своего тогдашнего бойфренда Билли Маккига в Лос-Анджелесе (США). Пара рассталась летом 2017 года, после чего начались судебные разбирательства касательно опеки над сыном. Из-за этого Виктория пропустила остаток сезона 2017 года. Судебные разбирательства продолжились в 2018 и 2019 годах.
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