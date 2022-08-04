Виктория Азаренко показала фотографии со своим пятилетним сыном из Вашингтона

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала свежие фотографии в своих социальных сетях. Спортсменка показала снимки со своим пятилетним сыном Лео. Фотографии сделаны в Вашингтоне (США).

Фото: из личного архива виктории азаренко

Фото: из личного архива виктории азаренко

19 декабря 2016 года Виктория Азаренко родила сына Лео от своего тогдашнего бойфренда Билли Маккига в Лос-Анджелесе (США). Пара рассталась летом 2017 года, после чего начались судебные разбирательства касательно опеки над сыном. Из-за этого Виктория пропустила остаток сезона 2017 года. Судебные разбирательства продолжились в 2018 и 2019 годах.

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