Норри без проблем вышел в третий круг турнира в Сан-Хосе

В Лос-Кабосе (Мексика) на стадионе «Дельмар Интернешнл Скул» состоялся матч второго раунда одноимённого турнира категории ATP-250, в котором сошлись 20-летний представитель Китайского Тайбэя Чун Син Цен (84-е место в рейтинге ATP) и 26-летний представитель Великобритании Кэмерон Норри (12-е место в рейтинге).



Встреча завершилась победой Норри – 6:3, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час и 11 минут.



На счету Кэмерона Норри три подачи навылет, две двойные ошибки и пять из семи (71%) реализованных брейк-пойнтов. У его соперника – нет эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.



В следующем раунде оппонентом теннисиста станет спортсмен из Молдавии Раду Албот (118-е место в рейтинге).