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Норри без проблем вышел в третий круг турнира в Сан-Хосе

Норри без проблем вышел в третий круг турнира в Сан-Хосе
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В Лос-Кабосе (Мексика) на стадионе «Дельмар Интернешнл Скул» состоялся матч второго раунда одноимённого турнира категории ATP-250, в котором сошлись 20-летний представитель Китайского Тайбэя Чун Син Цен (84-е место в рейтинге ATP) и 26-летний представитель Великобритании Кэмерон Норри (12-е место в рейтинге).

Встреча завершилась победой Норри – 6:3, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час и 11 минут.

На счету Кэмерона Норри три подачи навылет, две двойные ошибки и пять из семи (71%) реализованных брейк-пойнтов. У его соперника – нет эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде оппонентом теннисиста станет спортсмен из Молдавии Раду Албот (118-е место в рейтинге).

Лос-Кабос. 2-й круг
04 августа 2022, четверг. 07:20 МСК
Чун Син Цен
84
Китайский Тайбэй
Чун Син Цен
Ч. Цен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0  
6 		6  
         
Кэмерон Норри
12
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
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