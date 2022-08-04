Шамиль Тарпищев высказался о первой победе Даниила Медведева на харде с марта

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу первой ракетки мира Даниила Медведева над австралийцем Ринки Хидзикатой (6:4, 6:3) во втором круге хардового турнира в Лос-Кабосе. Это первая победа Медведева на харде с марта 2022 года.

«Это неосновной турнир. Обсуждать особо нечего. Матч был на высоте, где мяч достаточно высоко стоит. Поэтому идёт подготовительный период к основным соревнованиям. Качество игры бессмысленно обсуждать. Выиграл за счёт класса, достаточно легко играл. Это не тот результат, на который сейчас надо ориентироваться.

Должен ли выигрывать Медведев этот турнир? Дело в том, что результата сейчас никто не ожидает. Выиграет — хорошо. Не выиграет — ничего плохого нет. Идёт рутинная работа. За счёт класса можно выиграть. Но качество игры сейчас рано оценивать», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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