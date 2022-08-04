Шамиль Тарпищев высказался о первой победе Даниила Медведева на харде с марта

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу первой ракетки мира Даниила Медведева над австралийцем Ринки Хидзикатой (6:4, 6:3) во втором круге хардового турнира в Лос-Кабосе. Это первая победа Медведева на харде с марта 2022 года.
«Это неосновной турнир. Обсуждать особо нечего. Матч был на высоте, где мяч достаточно высоко стоит. Поэтому идёт подготовительный период к основным соревнованиям. Качество игры бессмысленно обсуждать. Выиграл за счёт класса, достаточно легко играл. Это не тот результат, на который сейчас надо ориентироваться.
Должен ли выигрывать Медведев этот турнир? Дело в том, что результата сейчас никто не ожидает. Выиграет — хорошо. Не выиграет — ничего плохого нет. Идёт рутинная работа. За счёт класса можно выиграть. Но качество игры сейчас рано оценивать», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Семь странных ритуалов знаменитого Рафаэля Надаля:
- 4 августа 2022
-
11:45
-
11:19
-
11:05
-
11:02
-
11:01
-
10:54
-
10:14
-
09:42
-
08:42
-
08:40
-
08:21
-
08:05
-
07:49
-
07:38
-
07:34
-
07:29
-
07:05
-
06:55
-
06:00
-
05:36
-
05:27
-
04:58
-
01:59
-
01:30
-
00:45
-
00:26
- 3 августа 2022
-
21:52
-
15:37
-
15:10
-
14:42
-
14:40
-
12:36
-
12:00
-
11:59
-
11:50