В ФТР прокомментировали победу Даниила Медведева в первом матче за полтора месяца

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу первой ракетки мира Даниила Медведева над австралийцем Ринки Хидзикатой (6:4, 6:3) во втором круге хардового турнира в Лос-Кабосе. Это был первый матч Медведева за полтора месяца.
«Рабочая победа в первом матче турнира после длительной паузы. К этому нужно относиться именно так. Даниил такие матчи выигрывает. Счёт 6:4, 6:3, но играли они почти полтора часа по времени. Это хороший результат для того, чтобы войти в турнир. Хорошая игра для нового сегмента сезона.
Должен ли выигрывать Медведев этот турнир? Каждый человек такого уровня всегда играет на победу. Соперников слабых нет в теннисе. Все, кто играет в туре, — кто-то в лучшей форме, а кто-то нет. Однако слабых соперников в туре не бывает вообще.
Игроки различаются между собой только стабильностью — сколько они могут играть на высшем уровне. Один матч может выиграть любой игрок, выступающий в профессиональном туре. Даниил ко всем относится серьёзно», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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