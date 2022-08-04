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Джек Сок сыграет за сборную мира на Кубке Лэйвера

Джек Сок сыграет за сборную мира на Кубке Лэйвера
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Бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде и бывший второй номер рейтинга ATP в парном разряде американец Джек Сок примет участие в Кубке Лэйвера 2022 года после того, как ранее Ник Кирьос отказался участвовать.

«Кубок Лэйвера проявляет во мне лучшее, и я не могу дождаться, когда снова выйду на поле с парнями и сыграю свою роль за капитана Макинроя», — приводит слова Сока Tennishead.

«Сок — один из лучших в мире в парном разряде, а в одиночном разряде он способен доставить большие неприятности соперникам», — добавил Джон Макинрой.

Напомним, за сборную Европы в предстоящем Кубке Лэйвера в полном составе сыграет «Большая четвёрка» — швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, британец Энди Маррей и серб Новак Джокович.

Турнир пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября.

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