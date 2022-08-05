Даниил Медведев — Ричардас Беранкис: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала в Лос-Кабосе

В ночь с 4 на 5 августа мск первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет матч четвертьфинала на хардовом турнире в Лос-Кабосе (Мексика). Соперником российского теннисиста будет представитель Литвы Ричардас Беранкис, занимающий 98-е место в рейтинге ATP. Матч Медведев — Беранкис начнётся не ранее 3:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Ричардас Беранкис на турнире в Лос-Кабосе.

Напомним, Даниил Медведев был освобождён от матчей первого круга, а во втором раунде обыграл австралийца Ринки Хидзикату. Что касается Беранкиса, то он сперва обыграл француза Кентена Алиса, а затем аргентинца Факундо Багниса.

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