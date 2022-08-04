Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов — Йосихито Нисиока: текстовая онлайн-трансляция 1/8 финала в Вашингтоне

Карен Хачанов — Йосихито Нисиока: текстовая онлайн-трансляция 1/8 финала в Вашингтоне
Комментарии

Сегодня, 4 августа, 24-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов сыграет матч 1/8 финала на хардовом турнире в Вашингтоне (США). Соперником российского теннисиста будет представитель Японии Йосихито Нисиока, занимающий 96-е место в рейтинге ATP. Матч Нисиока — Хачанов начнётся не ранее 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Йосихито Нисиока на турнире в Вашингтоне.

Напомним, Карен Хачанов был освобождён от матчей первого круга, а во втором раунде обыграл немца Доминика Кёпфера. Что касается Нисиоки, то он сперва победил финалиста турнира в Атланте, американца Дженсона Бруксби, а затем чемпиона Атланты, австралийца Алекса де Минора.

Семь странных ритуалов знаменитого Рафаэля Надаля:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022