Карен Хачанов — Йосихито Нисиока: текстовая онлайн-трансляция 1/8 финала в Вашингтоне

Сегодня, 4 августа, 24-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов сыграет матч 1/8 финала на хардовом турнире в Вашингтоне (США). Соперником российского теннисиста будет представитель Японии Йосихито Нисиока, занимающий 96-е место в рейтинге ATP. Матч Нисиока — Хачанов начнётся не ранее 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Йосихито Нисиока на турнире в Вашингтоне.

Напомним, Карен Хачанов был освобождён от матчей первого круга, а во втором раунде обыграл немца Доминика Кёпфера. Что касается Нисиоки, то он сперва победил финалиста турнира в Атланте, американца Дженсона Бруксби, а затем чемпиона Атланты, австралийца Алекса де Минора.

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