Джон Миллман: в США далеко не все защищаются от ковида. Почему Джоковичу нельзя играть?
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Австралийский теннисист Джон Миллман прокомментировал то, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович, не желающий прививаться, может пропустить Открытый чемпионат США. В настоящее время иностранцы, не привившиеся от коронавируса, не имеют права въезжать в США.
«Я заразился коронавирусом. Недавно я был в США, и мне не показалось, что прямо все следуют инструкциям и рекомендациям. Всё нормально, но тогда я не понимаю, почему Новак Джокович не может прилететь и сыграть», — написал Джон Миллман на своей странице в социальной сети «Твиттер».
US Open пройдёт с 29 августа по 11 сентября.
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