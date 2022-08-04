Ник Кирьос: на Багамах я каждый день тренировался, а мог бы просто взять недельный отпуск

Финалист Уимблдона-2022 и 47-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос рассказал, как изменился его подход к теннису.

«Я стал профессиональнее в повседневной жизни. Ничего не принимаю как должное. Раньше не так много общался с болельщиками. Несерьёзно относился к тренировкам, проваливал матчи. Это было трудное время. Я просто пытался разобраться со своей жизнью. Молодому парню, на которого так давили, было тяжело справляться со всем негативом. Бывали недели, когда мне ничего не хотелось делать. Было невозможно выйти на корт и хорошо выступить.

Сейчас команда помогает мне оставаться в равновесии. Разумеется, всё зависит от меня. Если я не стараюсь, то зачем нужен физио? Зачем мы тогда путешествуем? С точки зрения усилий всё точно зависит от меня. Мы все ездили на Багамы, и я каждый день тренировался, а мог бы просто взять недельный отпуск. Понимаете, о чём я? Я отношусь ко всему немного серьёзнее. И да, это моя работа. Ещё мне нужно зарабатывать», — сказал Кирьос на пресс-конференции.

Напомним, сейчас Кирьос выступает на турнире в Вашингтоне и успешно преодолел два круга. В следующем раунде его соперником станет Райлли Опелка (США).

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