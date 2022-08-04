Музетти: хотел бы я, чтоб Федерер был моим тренером? С радостью, но не потяну его зарплату
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30-я ракетка мира, 20-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти ответил на вопрос, хотел бы он, чтобы его тренером был 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер.
«С удовольствием. Но я не думаю, что смогу потянуть его зарплату», — приводит слова Музетти издание Tennis World USA.
Напомним, в июле Лоренцо Музетти завоевал титул на грунтовом турнире в Гамбурге (Германия). В финале он неожиданно обыграл 19-летнего испанца Карлоса Алькараса, считавшегося главным фаворитом турнира. Счёт матча — 6:4, 6:7 (6:8), 6:4 в пользу Музетти. Что касается Федерера, то он не выходил на корт с Уимблдона-2021.
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